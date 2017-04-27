東港漁港傳械鬥 北韓籍漁工1死
今天凌晨1時許，東港海事學校後門傳出群眾聚鬥，警方獲報到場發現1名32歲北韓籍漁工受重傷倒臥船屋後方，送醫後不治。警方循線發現，案發時4名與死者同籍的漁工發現同伴受傷時，憤而持刀械及捕魚工具跳上岸與岸上印籍、菲籍漁工約15人火拼，但在警方前來時已鳥獸散，東港警分局表示，目前全力緝凶中。
東港警分局表示，停靠在東港漁港的高雄籍年勝號漁船，載有5名印籍漁工、5名北韓籍漁工及3名菲籍漁工，初步研判該艘船在靠港整補時，不同籍的漁工因故發生爭執，北韓漁工與印尼籍漁工發生酒後鬥毆，目前已搜捕涉案的6名印籍漁工，全案持續偵辦中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。