東港漁港傳械鬥　北韓籍漁工1死

東港漁港今天凌晨傳出外籍愚公械鬥致死，警方蒐證緝凶中。（謝佳潾翻攝）

今天凌晨1時許，東港海事學校後門傳出群眾聚鬥，警方獲報到場發現1名32歲北韓籍漁工受重傷倒臥船屋後方，送醫後不治。警方循線發現，案發時4名與死者同籍的漁工發現同伴受傷時，憤而持刀械及捕魚工具跳上岸與岸上印籍、菲籍漁工約15人火拼，但在警方前來時已鳥獸散，東港警分局表示，目前全力緝凶中。

東港警分局表示，停靠在東港漁港的高雄籍年勝號漁船，載有5名印籍漁工、5名北韓籍漁工及3名菲籍漁工，初步研判該艘船在靠港整補時，不同籍的漁工因故發生爭執，北韓漁工與印尼籍漁工發生酒後鬥毆，目前已搜捕涉案的6名印籍漁工，全案持續偵辦中。

(中時)