出軌風波後首表態 白百何談獨立女性

今「白百何風波後公開表態」登上微博熱搜榜，內容是白百何談論獨立女性的演講。（圖／取材自白百何微博）

大陸百花獎影后白百何經歷出軌門風波，被直擊與嫩模張愛朋又摟又抱，白百何人妻人母形象崩盤，隨後陳羽凡以影片聲明，表示兩人早在2015年協議離婚，為了兒子才沒有公布。白百何神隱多日後，上周六終現身頒獎活動，而今（27日）「白百何風波後公開表態」登上微博熱搜榜，內容是白百何談獨立女性的演講。

白百何昨發布去年演講內容，她當時談到，22歲感情至上、步入婚姻後，從全職太太到職業女性的點滴，提到自從電影《失戀33天》後，開始得到矚目，原不擅長採訪的她，一開始推掉採訪到妥協受訪，白百何調整心態，不過也讓她思考甚麼是真正獨立，白百何進一步表示，敢面對自己情緒、選擇，她才有個獨立的人格，更讓她喜歡自己。

白百何去年演講時是談獨立女性以及工作心路歷程，沒有提到家庭，不過白百何剛經歷出軌門風波，也讓不少網友拿這段影片和現今對比，引發網路熱議。

(中時電子報)