習近平「老友」 美駐陸準大使將赴國會報告
從提名至今已過去5個月，川普（Donald Trump）政府的首任駐北京大使候選人布蘭斯塔（Terry Branstad），終於接獲國會通知，將前往華府進行聽證會和審查。這位曾接待執掌大權之前的習近平、長期擔任愛荷華州（Iowa）州長的布蘭斯塔，被外界視為美國政界對陸友好人士。美國媒體認為，布蘭斯塔應能獲得國會外交委員會支持，順利出任大使的職務。
據愛荷華州蘇城日報（Sioux City Journal）報導，現任愛荷華州長布蘭斯塔，在被川普提名為新駐北京大使5個月後，近期將前往華府參與參議院外交委員會的聽證會，21名委員將就他的資歷、觀點和立場進行提問與審核，就過往經驗來看，獲得委員會支持的提名人選，多半能順利獲得任命。在會議前夕，布蘭斯塔已先行拜訪民主黨前副總統候選人凱恩（Tim Kaine）、肯塔基州（Kentucky）參議員蘭德保羅（Rand Paul）和佛州參議員盧比歐（Marco Rubio），做好提前準備並取得更多委員的支持。
現年70歲的布蘭斯塔，是愛荷華州史上任期最長的州長，首次任期為1983至1999年，共16年的時間；2011年再次出馬競選擔任州長至今。被大陸國家主席習近平稱為「長年老朋友「的他，兩人首次見面是在1985年，當時年輕的習首次以河北玉米加工考察團團長的身份訪美，當時愛荷華州剛剛與河北省簽訂姊妹省協議，年輕的州長布蘭斯塔主動邀訪並負責接待。之後在2011年他訪問中國，時任國家副主席的習近平更是親自接待，兩人更暢談將近一小時之久；2012年習訪美，布蘭斯塔更再次熱情地邀請他至官邸聚餐。
川普上任後與中國大陸的關係，隨著雙方高層的強硬態度而日趨緊張，這位「老朋友」的上任，能否爭取到蜜月期或大陸官方的放軟，改善或圓滑兩強的衝突，不僅是新任大使的重要職責，更將影響中美兩強未來的交往和國際政策。
(中時電子報)
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