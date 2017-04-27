范雲：國民黨讓軍公教活在所得替代率可超過100％幻想中
立法院司法及法制委員會今舉行第二場年金改革公聽會，社民黨召集人范雲認為年金改革問題應是國民黨的責任，她質疑國民黨未曾對過去政策道歉過，錯誤的決策讓軍公教活在退休幻想當中，腦袋清楚的軍公教都知道，怎麼會有人以為退休後會有超過百分百的替代率？
范雲批評國民黨至今還不為過去的政策道歉，還怕得罪人不敢拿出對案來，又跟反年改的團體一起開記者會，幫那些傷害軍公教尊嚴，還在抗爭時打人的團體一起開記者會，「國民黨還要跟李來希抱在一起嗎？」
范雲痛批國民黨沒資格叫國民黨，也對不起國父孫中山，也傷害廣大軍公教尊嚴，國民黨應改名「部分軍公教黨」。
范雲也提出社民黨版本的年金改革方案，社民黨版本同綠委段宜康版本，兩年內終結18%，范雲認為這是過去不正確的政策，應早日改革掉，社民黨也反對政院版把刪減掉的優存挹注到退撫基金去，范雲表示，法條已明定由政府負最後支付責任，應將資源做更有效運用，作為最低保障給付或基礎年金之財源。
(中時)
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