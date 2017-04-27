高寶璟德州賽球后保衛戰 防柳蕭然竄位

甫過20歲的生日高寶璟，本周德州高球賽為個人球后保衛戰。(資料照 美聯社)

休兵1周的今晚(27日)LPGA重新點燃戰火，進行總獎金130萬美元的德州高球賽，這場比賽也是紐籍韓裔高寶璟的「球后」保衛戰，需全力阻止韓國女將柳蕭然竄位。

26歲的韓將柳蕭然，德州高球賽搶攻「球后」寶座。(美聯社資料照)

根據最新的勞力士女子世界高球排名，高寶璟目前以平均9.30分位居世界第1，柳蕭然8.53分排名世界第2，2人只差0.77分，只要柳蕭然德州公開賽封后，就有機會超越高寶璟，成為2006年有世界排名以來第10位「球后」。

四天前剛過20歲生日的高寶璟，2015年贏得5勝，2016年拿下4勝，2015年二月以17歲之齡，成為史上最年輕「球后」，第1次雖只連續在位19周，但2015年10月26日從韓將朴仁妃奪回世界第1後，至今連續在位79周，生涯累計周數已98周，只差2周就可繼墨西哥女將歐秋雅的158周與曾雅妮的109周之後，第3位在位累計周數「破百 」的球后。

惟一度最多領先世界第2超過7分的高寶璟，自去年八月起就未再奪冠，以致被去年拿下5冠的泰國女將艾莉雅與今年四月初贏得「5大賽」首戰全日空高球賽的柳蕭然，逐漸拉近差距，本周更縮小至不到0.8分，「球后」寶座面臨威脅。

柳蕭然全日空高球賽封后，世界排名積分一口氣進帳1.90分，不僅擠下艾莉雅躍居世界第2，且積分逼近高寶璟，可望以26歲之齡登上球后寶座。

柳蕭然2011年以「外卡」身份贏得美國公開賽冠軍，至本月初全日空高球賽為止，雖只贏得4場LPGA冠軍，不及高寶璟2015年與艾莉雅1個球季的5冠，但過去5年打進前10的平均值高達12.40，且從2014年10月中國華彬菁英賽開始，已經連續61場未淘汰，期間包括31場獲得前10，由於絕佳穩定性無人能比，讓她得以從7個多月前落後高寶璟7.79分，追到只差0.77分，成為下一位「球后」熱門球星。

高寶璟與柳蕭然都是近年熱心支持國內高球運動裙襬搖搖基金會 贊助的國外女將，不論2人誰當「球后」，都是裙襬搖搖的驕傲。

(中時電子報)