總統任命終審法官 法官投書：退出國是會議

司法改革國是會議第二分組通過終審法院人事改革方案，未來最高法院和最高行政法院法官由總統任命，有法官投書批評會議越開越荒唐。圖為國是會議第二分組24日於司法院舉行第五次會議。（資料照／趙雙傑攝）

司法改革國是會議第二分組通過終審法院人事改革方案，未來最高法院和最高行政法院法官由總統任命，引發政治介入司法抨擊持續發酵，司法官內部的「法官論壇」有人發文，批判司改國是會議結論荒謬可笑、越開越荒唐，呼籲法官聯合抵制司改國是會議，並要求身為委員的法官代表們，立刻退出國是會議，絕不能為這種違法亂憲、荒腔走板，謬誤至極會議結論背書，留下千古罵名。

司法改革國是會議第二分組第五次會議，今年4月24日決議通過的「終審法院人事改革方」出爐後，除了外界痛批是讓總統藉由人事任命權，使政治介入司法，不僅無助審判獨立，更嚴重侵害人民對司法公平性的信賴。連成員是法官的「中華民國法官協會」也有「異見」，認為可能和同樣由政治任命的大法官產生緊張關係，引發政治干預司法的疑慮，希望司法院回覆。

今（27）日上午，更有法官在屬司法官內部的「法官論壇」，以「請法官代表立刻退出司改國是會議」為題發文批判。文中直言司法改革國是會議到目前為止，荒腔走板，根本就是為民間司改會此一特定團體的特定政治目的量身定做，一路開下來，議題綁標、委員產生方式黑箱、籌委會不透明，會議結論荒謬可笑、越開越荒唐。

文中還說，不管司法院祕書長呂太郎再怎麼努力潤飾，擺在眼前的事實就是，一旦司改會議決議的最高法院法官任免方式成為事實，「爾後路邊一隻阿貓阿狗律師」，只要掛上民間司改會的名牌，到個鳥蛋大學當個教授，就可以兼職法官身分，獲得任命成為最高法院法官，至於鄭玉山（最高法院院長）、黃瑞華、盧彥如、魏大喨（最高法院法官）等等，就只能成為這些阿貓阿狗的助理而已，這不荒唐，那什麼才叫荒唐！

文中呼籲「我輩法官，聯合抵制此司改國是會議，同時要求法官代表包括毛松廷、鄭玉山、張升星、賴恭利、陳憲裕、陳欽賢、李明鴻、許仕楓眾學長姐，立刻退出司改國是會議，絕不能為這種違法亂憲、荒腔走板，謬誤至極會議結論背書，留下千古罵名。」

(中時)