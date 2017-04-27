NBA》換球鞋與頭帶有差！小刺客下半場爆發

塞爾提克後衛艾塞亞湯瑪斯上半場還穿白色球鞋與綠色頭帶。(美聯社)

艾塞亞湯瑪斯(右)到了下半場換穿黑色球鞋與黑色頭帶。(美聯社)

有時候你不迷信都不行！眼尖球迷或許可以發現，塞爾提克明星後衛「小刺客」艾塞亞湯瑪斯明明上半場穿白色球鞋與綠色頭帶，怎麼到了下半場突然變成穿著黑色球鞋與黑色頭帶，原來是他在中場休息時間偷偷換掉企圖改運。

光以結果論來看，艾塞亞湯瑪斯這次賭對了，因為他在上半場5投1中(前4投落空)、僅拿7分，到了下半場判若兩人，投12中5、貢獻17分，包含第4節獨拿11分，適時幫助塞爾提克擺脫公牛糾纏，有驚無險拿下3連勝聽牌。

賽後並未提及自己為何更換球鞋與頭帶的艾塞亞湯瑪斯，聽到隊友布雷德利稱讚自己防守出色，搶著開玩笑表示，「那我應該入選年度防守第一隊了吧！不用刻意炒作我，就算我被說成全聯盟防守最差的球員，我也不在乎。」

不過布雷德利強調艾塞亞湯瑪斯的防守一直被低估(因為他僅175公分？)，「大家都親眼目睹湯瑪斯今晚防守有多出色，我們的比賽計畫就是不斷換防，他的防守相當穩定，整場比賽我們也一直都在彼此叮嚀。」

艾塞亞湯瑪斯在末節的精采表現，也獲公牛總教練荷伊伯格肯定，前役賽後批評湯瑪斯出現很多翻球違例的荷伊伯格，在27日賽後記者會只簡單說了一句，「今晚我沒看到湯瑪斯翻球！」隨即轉身離開記者會現場。

(中時電子報)