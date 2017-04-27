NBA》換球鞋與頭帶有差！小刺客下半場爆發
有時候你不迷信都不行！眼尖球迷或許可以發現，塞爾提克明星後衛「小刺客」艾塞亞湯瑪斯明明上半場穿白色球鞋與綠色頭帶，怎麼到了下半場突然變成穿著黑色球鞋與黑色頭帶，原來是他在中場休息時間偷偷換掉企圖改運。
光以結果論來看，艾塞亞湯瑪斯這次賭對了，因為他在上半場5投1中(前4投落空)、僅拿7分，到了下半場判若兩人，投12中5、貢獻17分，包含第4節獨拿11分，適時幫助塞爾提克擺脫公牛糾纏，有驚無險拿下3連勝聽牌。
賽後並未提及自己為何更換球鞋與頭帶的艾塞亞湯瑪斯，聽到隊友布雷德利稱讚自己防守出色，搶著開玩笑表示，「那我應該入選年度防守第一隊了吧！不用刻意炒作我，就算我被說成全聯盟防守最差的球員，我也不在乎。」
不過布雷德利強調艾塞亞湯瑪斯的防守一直被低估(因為他僅175公分？)，「大家都親眼目睹湯瑪斯今晚防守有多出色，我們的比賽計畫就是不斷換防，他的防守相當穩定，整場比賽我們也一直都在彼此叮嚀。」
艾塞亞湯瑪斯在末節的精采表現，也獲公牛總教練荷伊伯格肯定，前役賽後批評湯瑪斯出現很多翻球違例的荷伊伯格，在27日賽後記者會只簡單說了一句，「今晚我沒看到湯瑪斯翻球！」隨即轉身離開記者會現場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。