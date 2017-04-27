以空襲 敘首都大馬士革國際機場附近驚爆

敘利亞首都大馬士革國際機場與馬澤（Mezze）空軍基地附近區域周四早晨在現火光後，隨即發生大爆炸。

而黎巴嫩艾瑪納電視台（Al-Manar TV）稱，這爆炸很可能是以色列空襲所致。不過，以色列軍方的一名女發言人在被問及，以國是否鎖定大馬士革空襲時，卻不願置評。

兩名敘利亞叛軍高層人士透露，5次空襲擊中了一座軍火庫，而使用這設施的，是伊朗撐腰的民兵組織。

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）背後有俄羅斯、伊朗，以及包括真主黨（Hezbollah）在內的什葉派民兵組織支持。而真主黨是伊朗的親密盟友，但卻是以色列的死對頭。

據路透報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）提供了相關訊息，但目前並不清楚爆炸的原因。

而法新社則引述敘利亞人權瞭望台組織負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）的話說，整個大馬士革都聽到震耳欲聾的爆炸聲，但爆炸並未發生在機場內。大馬士革國際機場位於敘利亞首都東南方約25公里處。

另一方面，據半島電視台網站www.aljazeera.com引述親政府的「今日大馬士革」（Damascus Now）網報導，爆炸發生在通往機場的七橋（Seventh Bridge）附近。

(中時電子報)