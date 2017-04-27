李晨舊愛爆遭打壓 范冰冰官粉嗆「有病得治」

范冰冰官方粉絲團疑似發文暗諷。（圖／翻攝新浪）

范冰冰官方粉絲團貼出一張治療被害妄想症的圖。（圖／取自微博）

李晨舊愛張馨予昨被爆微博小號疑似曝光，內文暗示遭到范冰冰打壓、對李晨更是怨念頗深。但沒想到，范冰冰官方粉絲團今（27日）竟無預警貼出一張關於治療「被害妄想症」的文，內文提到要及時去治療，就被聯想是在隔空喊話張馨予。

日前一微博帳號被挖出疑似是張馨予小號，內文充斥不少負面抱怨文，其中包含抱怨和前男友分開後，新歡暗地裡對她做小動作，她自認沒虧欠前男友，但卻提到對前男友相當心寒。由於該帳號被網友發現曾按過張馨予照片讚、就連手機換型號時間的也一樣，因此被推斷該帳號是張馨予小號。

巧的是，范冰冰的官方粉絲團，今早卻突然貼出一張關於被害妄想症治療方法的圖，難免就被聯想是在隔空暗嗆張馨予。

(中時電子報)