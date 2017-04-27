危建三讀 林全：速訂建蔽率建築高度放寬標準

立法院日前三讀通過『都市危險及老舊建築物加速重建條例』草案」，林揆今天在院會中裁示要求，內政部應儘速完成結構安全性能評估申請及補助辦法、建築容積獎勵辦法等相關配套子法的訂定，以使後續相關獎勵效果及政策進一步實現。

林揆也要求內政部協調地方政府儘速訂定建蔽率及建築高度放寬標準，以鼓勵民眾踴躍申請辦理危險及老舊建築物重建，積極輔導協助民眾共同推動執行。

林揆並指示內政部積極以淺顯易懂方式，向社會宣導本條例的立法意旨與內涵，並於近期辦理教育講習，協助各主管機關同仁熟悉這項新增業務。

(工商)