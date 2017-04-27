演服藥自殺戲卻被給真品 女星醒來人在加護病房
香港兒童台姐姐出身的女星陳佩思(Pancy)，挺過裁員、詐騙風波，好不容易簽進了古天樂的公司，拿下電影《常在你左右》的演出機會，沒想到竟遭爆料1月拍攝電影時，有場吞安眠藥自盡的橋段，當時工作人員拿了罐東西給她，並告知：「這不是藥，對身體無害的」，她上戲時於是放心整罐吞，這一吃竟進了加護病房，昏迷整整4天。
據香港《蘋果》報導，爆料者表示真的很嚴重「差點沒命」，並說很多人替她覺得不值，非常心疼她，認為電影公司應該更謹慎才是，也透露陳佩思不敢講此事說出來，「因為還在做這行，最怕沒工可開」。
據悉，陳佩思接到求證電話時大感驚訝，但沒有否認，問她是不是接到「指令」不能說？她則委婉、閃避回應表示身為演員，因拍戲受傷很難避免，「雖然這次比較嚴重，但我相信沒有人會去故意傷害我」，並感恩至少現在還活著，身體也在運動和中藥調理下恢復了7、8成，已做好迎接新電影的準備，至於爆料中說她是在《常在你左右》拍攝過程中發生意外，劇組及演員等相關人士皆表示不知情。
而回溯整起事件的時間點，陳佩思其實今年1月26日曾在臉書發文po照，貼出自己手上插著針的照片，當時寫下了：「上上個星期，因為一個人為錯誤，我入了加護病房，不清醒了4天」，感謝主與朋友們的救助，也感嘆生命的脆弱，然目前此文已被刪除。
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