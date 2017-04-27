法神父劉一峰穿西裝 迎娶中華民國

劉一峰（右）難得穿上西裝。（楊漢聲攝）

劉一峰（前排中）開心領取中華民國身分證。（楊漢聲攝）

76歲的法籍神父劉一峰，來台奉獻近51年，今天終於拿到中華民國身分證，劉一峰神父難得穿上西裝、打了領帶，開心的說，「今天我是新郎，要娶的新娘是中華民國」，開心之情溢於言表。

劉一峰今日特別換上友人送的西裝、打領帶，興奮地領取身分證，迎娶中華民國這位妻子，他還開玩笑的說，同居了51年、終於正式結婚了，真的很幸福，以後會更努力照顧弱勢。

劉一峰說，51年前，當他從法國馬賽上船、前往台灣的途中，他就下定決心下半輩子都屬於台灣，現在終於成為正港台灣人，他會更努力來回饋照顧這片土地。

(中時)