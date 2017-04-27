蔡英文執政一年將屆 超過6成民眾不滿兩岸關係
蔡政府執政將滿一年，台灣競爭力論壇27日公布最新調查，6成以上對蔡政府執政的兩岸關係表示不滿，更有半數的民眾認為蔡政府不接受九二共識不利於台灣發展；另有62.9%的人認為當政者拒絕九二共識，卻無力解決兩岸僵局。
台灣競爭力論壇27日舉行「2017上半年台灣民眾國族認同調查記者會」，針對民眾對蔡政府兩岸關係最新評價，調查結果顯示，民眾對蔡政府兩岸關係方面的態度，表示「很不滿意」有23.4%，「不滿意」有36.7%，合計不滿意比例為60.1%，大幅超過表示滿意的24%。
蔡政府拒絕九二共識，有50.4%民眾表示對台灣發展不利；20.2%認為可以擺脫對大陸依賴，有利於台灣；17.4％則認為對台灣發展影響不大或沒有影響。
蔡執政至今將一年，兩岸仍陷入僵局，該民調顯示有62.9%認為政府沒有辦法解決當前僵局、恢復兩岸交流；認為政府有能力拿得出辦法的僅有25.3%。
本次調查由艾普羅民調公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，於4月16、17兩日完成，以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，分層隨機抽號，再將末兩碼以亂數取代，成功訪問1085份有效樣本，資料依照台灣民眾性別、年齡與縣市的母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3%。
(旺報)
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