母親節購物、聚餐 新光三越獨家店最夯

新光三越信義新天地A8 NUNUNU是獨家快閃櫃，由瑞莎老公Mike引進，她身材纖瘦，穿上12歲女童裝，忠於品牌精神，淺淺微笑、酷帥入鏡。NUNUNU連身褲4460元 （JOJ PHOTO攝）

新光三越台北信義新天地A9 2F福里安花神咖啡，全台首店。肋眼牛排6oz，1380元。(業者提供)

新光三越台北信義新天地A9 2F福里安花神咖啡，全台首店。威尼斯海鮮拼盤，980元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9 2F福里安花神咖啡，全台首店。義式青醬細扁麵，420元。（新光三越提供）

新光三越信義新天地A11 B1檀島咖啡，全台首店5月5日開幕。菠蘿油50元、檀島咖啡 90元。（新光三越提供）

新光三越信義新天地A11 B1檀島咖啡，全台首店5月5日開幕。原只鮮蝦餃皇130元（前起）、豉汁鳳爪105元、鮮蝦魚卵燒賣120元。（新光三越提供）

母親節購物、聚餐，新光三越全台首家的獨家店人氣最夯！隨著節日腳步近，新光三越今起至5月14日母親節檔期以「和媽媽約個會」為主題，全台16店、22館共有超過170家各式料理餐廳可挑選，其中，像是擁有297年歷史的義大利威尼斯「世界最美咖啡館」福里安花神咖啡，除了義式下午茶外，還有義式美食，可與媽媽共享。

成立77年的「香港茶餐廳始祖」檀島咖啡Honolulu Cafe，全台首店5月5日開幕，在必吃的酥皮蛋塔和菠蘿油外，多款道地港點也可與媽媽嘗到港式美味；miacucina義式蔬食餐廳在台北信義新天地A11、台中中港店外，5月5日要在台北南西店二館開分店。全台可訂位的餐廳，部分熱門時段訂位已滿，想訂位手腳要快。

另，5月7日前有8款母親節人氣甜品可在全台新光三越超市預購，包括獨家網羅來自日本岩瀨牧場「一生懸命＋牧場」的淡雪，還有網路超人氣的心之和烘焙屋大湖草莓重乳酪蛋糕、芙甜法式點心坊經典巧克力蛋糕、艾波索烘培坊無限乳酪雙拼蛋糕等。

至於，因應母親節的送禮需求，首五日和末四日針對超過150萬名貴賓卡友祭出多重購物禮遇。今（27日）起母親節首五日遇上5月1日勞動節連假，首五日滿5000送200電子贈品禮券，優惠日期比去年多一天；台北分店首五日名品單櫃滿萬送500、銀卡再加贈200，比去年滿5000送200還優惠，年消費20萬元的銀卡卡友名品滿萬等於送700，多享200元回饋。看好最後一周女性雜貨、家用、輕奢類商品買氣會提升，首次於末四日5月11至14日追加女鞋/女包/珠寶/飾品/家庭用品單櫃滿5000送300。

(中時)