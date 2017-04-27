警抄柏青哥賭博電玩店 驚見槍枝
基隆市警方26日破獲1間柏青哥賭博電玩店，總共帶回40多名賭客，並查扣數十萬元賭資，還在電玩業者置物櫃裡查獲1把改造手槍。由於賭客眾多，一分局調動轄內3間派出所警力，總動員製作筆錄。
基隆市一分局偵查隊表示，位在忠三路的這間柏青哥電子遊藝場，業者涉嫌提供賭客兌換現金，員警經過數月埋伏，還砸大錢入內消費，終於蒐集到關鍵證據，26日晚一舉收網，直接上門抄店。
柏青哥業者對此矢口否認，警方漏夜偵訊，在業者置物櫃內查扣的1把改造手槍，經初步鑑定不具殺傷力。由於賭客過多，偵查隊來不及逐一訊問，整個分局動員旗下3間派出所，內勤各處室人員協助做筆錄。
警方表示，大部分賭客都坦承犯行，只有柏青哥業者一再否認，想避重就輕，警方將依賭博罪嫌移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。