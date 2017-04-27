警抄柏青哥賭博電玩店　驚見槍枝

基隆市一分局破獲仁愛區忠三路的柏青哥賭博電玩。（張穎齊攝）

基隆市警方26日破獲1間柏青哥賭博電玩店，總共帶回40多名賭客，並查扣數十萬元賭資，還在電玩業者置物櫃裡查獲1把改造手槍。由於賭客眾多，一分局調動轄內3間派出所警力，總動員製作筆錄。

基隆市一分局偵查隊表示，位在忠三路的這間柏青哥電子遊藝場，業者涉嫌提供賭客兌換現金，員警經過數月埋伏，還砸大錢入內消費，終於蒐集到關鍵證據，26日晚一舉收網，直接上門抄店。

柏青哥業者對此矢口否認，警方漏夜偵訊，在業者置物櫃內查扣的1把改造手槍，經初步鑑定不具殺傷力。由於賭客過多，偵查隊來不及逐一訊問，整個分局動員旗下3間派出所，內勤各處室人員協助做筆錄。

警方表示，大部分賭客都坦承犯行，只有柏青哥業者一再否認，想避重就輕，警方將依賭博罪嫌移送法辦。

(中時)