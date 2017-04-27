不死心！新北續爭8項軌道建設納前瞻
行政院前瞻基礎建設計畫編列8800億，但新北市僅已動工的捷運三鶯線、淡海及安坑輕軌獲得203億，其餘三環三線延伸計畫卻未獲青睞。新北市捷運局今日再以公文函報8項軌道建設給交通部審查。捷運局強調，本次提出的建設都是最成熟、最具前瞻性，相信一定能獲得認同。
捷運局本次提出的8項軌道建設，包括捷運萬大線第二期、環狀線的南環、北環線、汐止民生線、深坑輕軌、五股泰山輕軌、八里輕軌、捷運機場線增設A2a及A5a站、鐵路地下化延伸樹林，總共3756億計畫，預計新北自付1339億，另加上台北市於南環線支出，盼中央能補助1006億。
捷運局長趙紹廉強調，雖昨日已通過前瞻基礎建設特別條例，但不涉及計畫實質內容，故仍積極爭取。他也表示，新北市所提出的建設都是最成熟、最有前瞻性，相信一定能獲得認同。
(中時)
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