素食餐券風波延燒 郭芳良：會照顧消費者權益

素食餐廳餐券風波關鍵人郭芳良（左）上午發表聲明（右），並反控御蓮蔬食公司總經理吳松洋誹謗。（廖德修攝）

御蓮齋素食餐廳餐券風波繼續延燒，新、舊經營團隊吳松洋、郭芳良互控詐欺、誹謗，進入司法訴訟階段。其中的關鍵是郭芳良經營期間所發行的舊餐券數量相當龐大，估計至少超過十萬張。而新的經團隊要求持有者在使用時必須補貼價差，也有一定的期限，且不得退費。

上午郭芳良在地檢署按鈴申告吳松洋誹謗時表示，公司經營2、30年，餐券難免會更改式樣，才會出現那麼多版本。有的消費者甚至買了後帶到國外兩、三年，但這些餐券都是有效的，可以繼續使用。關於消費者的權益，他會設法再和御蓮齋經營團隊溝通，看能否用交換餐券的方式解決。

郭芳良指出，當初曾和新的經營團隊的董事長劉楚明說過，流通在外的餐券數量很多，但應該全盤接受，必要時就掛在自己的帳上也無妨，當時劉董說沒問題，但現在雙方的溝通管道卻已受阻，還要再設法協調。由於郭芳良原本就是在高雄經營素食餐廳，他強調，舊的餐券在高雄的店仍可使用。

郭芳良的委任律師陳宜鴻則說，郭芳良未曾向劉楚明說過舊餐券僅有8萬張，且雙方已約定了舊餐券的處理方案。新團隊入主後，郭芳良已把手上的舊餐券都交出去，不可能再盜賣、盜印。另外，吳松洋向媒體說，入主經營短短4個月就虧損近2億元，這點亦與事實不符；因此到地檢署按鈴申告吳松洋涉嫌誹謗罪。

(中時)