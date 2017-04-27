前瞻建設 林揆：不會債留子孫 大量迫遷及徵地

前瞻基礎建設計畫特別條例引發朝野對峙，總統蔡英文也要求林揆上火線說明，加強宣傳及論速讓民眾知道。但行政院會後記者會林揆並未親上火線，他在院會中強調，政府一定會遵守相關法律規範，絕對不會債留子孫，各計畫如果沒有通過環評，也絕對不會進行，更重要的是，絕對不會有大量迫遷和徵地的情形。

前瞻基礎建設計畫提出後，針對環保、土地徵收、財政紀律等各方面，學者徐世榮提出諸多顧慮，林揆今在院會中強調，不僅在財政部分比以往有更多約束，保證不會增加未來更多財政赤字的排除條款，也沒有任何條款是要排除土地徵收或環評相關作業，一定會在相關機制下，推動前瞻基礎建設計畫。

林揆說，前瞻基礎建設不可能包山包海，包含很多項目，政府選擇重要且有意義的項目，列入該建設條例重點，包括軌道及水環境為主，另外也有產業發展的政策，這都是對國家發展非常必要，且是讓社會大眾能夠一起團結，為國家建設努力的重要項目。

林揆誠懇期待朝野各界捐棄成見，希望能以務實、理性態度看待這項計畫，並希望立法院儘量從協商和理性溝通方式進行相關討論，必要時行政部門一定會配合立法院做很好的說明。

林揆並說，前瞻基礎建設計畫是去年520上任後，利用到各地方巡視的時候，聽取民眾對國家發展的期待，同時也檢討現階段國家建設發展可以做得更好的部分，經過10個多月的規劃，希望刺激景氣及提振國家經濟，更是要回應社會大眾對於政府建設的期盼。

(工商)