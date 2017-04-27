才剛出獄 23歲蒙面男再搶超商遭逮

警方不眠不休循線逮補游姓男子。（柯宗緯翻攝）

高雄市上周六發生一起超商強盜案，轄區三民二分局追蹤調查4天，今天清晨逮補嫌犯歸案。嫌犯是23歲游姓男子，曾經當過超商店員，但因搶劫超商入監服刑，今年初才剛假釋，未料因生活費沒著落，又走歹路，隨機挑選三民區這家超商，佯裝成顧客，待在店裡頭3小時，見時機成熟，只有女店員一人，才持刀動手行搶2萬3000多元，贓款已經全數花光，訊後依強盜罪送辦。

(中時)