標準在哪？Instagram撤下藝術裸照　波士頓美術館怒了

美國知名已故攝影師康寧漢(Imogen Cunningham)。(圖取自臉書@Imogen Cunningham official site)

美國知名已故攝影師康寧漢(Imogen Cunningham)以拍攝特寫花卉而聞名，圖為她的攝影作品。(圖取自臉書@Imogen Cunningham official site)

美國波士頓美術館(Boston's Museum of Fine Arts)在網上展出知名已故攝影師康寧漢(Imogen Cunningham)的女性裸體攝影作品，日前卻遭到Instagram撤下，引來美術館工作人員一陣驚呼和錯愕，因為這名攝影師已經過世多年，生前曾為攝影藝術而抗爭，沒想到這場抗爭風波還延續到了死後多年，同時也讓人質疑Instagram的母公司臉書檢驗發文的標準在哪裡？因為日前引起社會恐慌的直播殺人，竟可以在臉書上順利發出，而Instagram卻撤下以藝術為拍攝目的的知名攝影師作品，難怪美術館工作人員會感到質疑和憤怒。

波士頓美術館攝影策展人Karen Haas接受《路透社》(The Reuters)電話專訪時，表示對於展覽作品遭到知名社群網站Intasgram撤下，感到非常震驚，因為這名藝術家已經過世很久了，康寧漢生前長達70年都以攝影為專業，在她生前的時候，也曾為了攝影應該是一門藝術專業而抗爭，現在這場抗爭還漫長到她死後這麼多年。

康寧漢出生於1883年，1976年過世，1920年代以拍攝特寫花卉而聞名，是美國知名的攝影先鋒。日前遭到Instagram撤下的2張照片，1張是「三角形」，康寧漢攝於1920年代，特寫女性身體的黑白照片，她把鏡頭特寫女性胸部，近距離加上特殊取角，讓赤裸的女性胸部看起來就像三角形一樣。另1張是「日光浴」(或名Alta在海灘上)，康寧漢91歲時，拍攝1名她最喜愛的女模裸體。

報導沒有提到Instagram做出任何公開回應，只有貼出在網上公告的發文標準，說明使用者不能張貼裸體照片，即使這些照片因藝術、創作的目的，而自然呈現人類裸體也不行，並且禁止公開女性胸部的照片。

(中時電子報)