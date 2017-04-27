家長號召進議會，要求高市府增設公幼

家長透過網路號召，湧進議會表達抗議，要求市府實現去年承諾廣設公幼。（林宏聰攝）

公幼、私幼收費差2、3倍，家長擔心若沒抽中公幼，恐怕不敢生第二胎。（林宏聰攝）

數百位家長透過網路號召，27日齊聚高市議會，要求市府廣設公立幼兒園，減輕家長育兒負擔；對此，教育局表示，為兼顧財政、超額教師問題及家長需求，未來3年將增設非營利幼兒園144班，收費近公幼，相信更符合雙薪家庭需求。

高雄市教師職業工會10日才在議會召開記者會，要求廣設公幼，今天上午大批家長透過網路號召，再度擠進議會，工會副理事長陳建志表示，因為公幼上周報名抽籤，家長們發現中籤率很低，抱怨連連決定再出面抗議，凸顯公幼名額根本不敷需求。

陳建志指出，高市公幼約23％，新北市已逾3成，台北市更接近4成，原本高市教育局規畫106學年度增設20班公幼，家長對此相當期待，沒想到今年3月市府員額評議小組決定，今年公幼只增3班，且全設在偏鄉，令市區家長有受騙的感覺。

出席這場抗議活動的市議員蕭永達說，私立幼兒園每月收費7500到2萬元，等於唸幼兒園比唸大學還貴，他認為即使不能設公幼，也要有足夠的非營利幼兒園，但目前看來，市府增設非營利幼兒園的速度，遠低於家長需求。

「公幼、私幼收費差2、3倍，公幼數量太少，難怪年輕人不敢生小孩！」高雄市各級學校家長協會理事長謝昆良則指出，儘管市府說要增加非營利幼兒園，但家長對非營利幼兒園師資、管理仍有疑慮，教育局應說明清楚。

高市教育局強調，已規畫106至109學年度增設非營利幼兒園31園、144班，提供4160個名額，非營利幼兒園收費介於公幼與私幼之間，服務時間可到下午5時，且無寒暑假，更符合雙薪家庭對幼兒托育的需求。

(中時)