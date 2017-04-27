美巡紐奧良賽打「團體賽」 潘政琮新體驗
美巡(PGA)本周進行紐奧良菁英賽，旅美好手「小飛俠」潘政琮也在80人參賽名單中，但這場比賽是他美巡生涯初體驗，因為這是1場2人1組的團體賽，不是個人賽。
有別於美巡其他比賽，這場比賽的賽制為「團體賽」，周四、周六打「4人2球賽」，周五與周日打「4人4球賽」，打完4輪依每組成績計算排名，這也是繼1981年迪士尼世界團體賽，美巡近36年首度採取團體賽對抗方式。
這場比賽今晚(27日)登場，潘政琮將與美國選手布萊爾搭擋，2人都是今年從威巡(美巡次級)升上美巡的選手，目前仍沒有美巡冠軍紀錄，雖名氣不如其他參賽大牌球員，但團體賽除了球技，也考驗2人的默契，潘政琮與布萊爾仍有希望勝出，而且潘政琮去年11月與詹世昌代表台灣打過世界盃，有不錯的團體賽經驗。他與布萊爾首輪將與韓國金泯輝／英格蘭歐文同組。
80位參賽選手世界前25到了12人，陣容最被看好的是前世界球王澳洲戴伊與本季已贏得1場美巡冠軍的美國新生代高手佛勒，去年里約奧運金銀牌得主英格蘭羅斯與瑞典史坦森，本屆合體全力瞄準冠軍。
(中時電子報)
關鍵字：比賽
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。