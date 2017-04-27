美巡紐奧良賽打「團體賽」 潘政琮新體驗

潘政琮美巡生涯首度參賽「團體賽」。(美聯社資料照)

美巡(PGA)本周進行紐奧良菁英賽，旅美好手「小飛俠」潘政琮也在80人參賽名單中，但這場比賽是他美巡生涯初體驗，因為這是1場2人1組的團體賽，不是個人賽。

有別於美巡其他比賽，這場比賽的賽制為「團體賽」，周四、周六打「4人2球賽」，周五與周日打「4人4球賽」，打完4輪依每組成績計算排名，這也是繼1981年迪士尼世界團體賽，美巡近36年首度採取團體賽對抗方式。

這場比賽今晚(27日)登場，潘政琮將與美國選手布萊爾搭擋，2人都是今年從威巡(美巡次級)升上美巡的選手，目前仍沒有美巡冠軍紀錄，雖名氣不如其他參賽大牌球員，但團體賽除了球技，也考驗2人的默契，潘政琮與布萊爾仍有希望勝出，而且潘政琮去年11月與詹世昌代表台灣打過世界盃，有不錯的團體賽經驗。他與布萊爾首輪將與韓國金泯輝／英格蘭歐文同組。

80位參賽選手世界前25到了12人，陣容最被看好的是前世界球王澳洲戴伊與本季已贏得1場美巡冠軍的美國新生代高手佛勒，去年里約奧運金銀牌得主英格蘭羅斯與瑞典史坦森，本屆合體全力瞄準冠軍。

(中時電子報)