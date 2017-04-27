中市醫師夫人聯誼會公益捐贈 力挺身障體育
台中市身心障礙體育會創會總幹事吳及時醫師夫人李淑貞引薦下，台中市醫師夫人聯誼會，27日自發捐贈善款給台中市身心障礙體育會，協助推廣身障運動，理事長陳清龍代表身障體育會收下近7萬元款項，並宣傳7月份將在靜宜大學舉行的台中國際身障桌球公開賽，邀請市民蒞臨觀賽。
市議員、台中市身心障礙理事長陳清龍說，以往也參與過身心障礙的相關體育活動，但都未深入了解，上個月接下台中市身障體育會理事長後，並與韓國大邱市的身障體育會進行交流，陸續拜訪各項運動的委員會了解身障運動現況，將全力推廣全民身心障礙運動與運動環境。
陳清龍說，目前台中市身障體育會共有桌球、游泳、輪椅舞蹈、田徑等18種單項的體育會，並定期舉辦體驗營，非常感謝各位夫人出錢出力表達對身障運動的支持。
醫師夫人聯誼會會長陳雅芬表示，身心障礙者需要的是一份同理心而非憐憫，身障運動不僅能讓他們走出戶外，建立信心，對於推廣身障體育的每一位她們都深感佩服與認同，認為推動身障運動是可以有一個短中長期的計畫；從市府到國際，被大家看見，很開心這次透過同樣也是聯誼會成員之一的吳及時醫師夫人李淑貞，讓姐妹們能夠盡一份心力。
2017第四屆台中國際身障桌球公開賽將於7月16至19日於靜宜大學體育館舉行，陳清龍理事長敬邀關心身障運動的市民踴躍參加，給予這些選手最大的鼓勵跟支持！
(中時)
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