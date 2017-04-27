母親節做公益 還可獲掃地機器人

母親節將至，掃地機器人成為不少子女禮物首選，但每台上萬元價格不斐。國內一家全球第二大機器人廠今年再度慷慨解囊，與社福團體攜手發起募款，支持心智障礙者工作技能培訓，捐款滿額即可獲掃地機器人，料將掀起話題。

育成社福基金會8年前推動社區日間作業設施服務、俗稱「小型作業所」，協助尚無法進入庇護性就業、也不至於需要機構照護的心智障礙者，得以培養工作技能、融入社區生活，同時讓家長獲得喘息時間，減輕照顧壓力。

育成指出，小型作業所為全國首創，今全台已有多個社福團體跟進、總計超過130處，育成則有4處據點。今年啟動「自立追夢─心智障礙青年工作技能培訓募款計畫」，助這群「慢飛天使」累積自身實力，有機會展翅飛翔。

全球第二大機器人廠、松騰實業連續第二年響應支持，捐助500台掃地機器人，號召外界響應公益，全數所得將挹注培訓計畫。董事長燕成祥笑說，當初有1名副總自掏腰包，捐助育成爬梯機，動念以企業力量支持公益。

他說，連續兩年贊助掃地機器人，可望為育成帶來數百萬元價值，盼拋磚引玉，延續社會愛心不間斷，他也透露，松騰實業將於土城800坪土地興建5000坪廠房，預計規劃一條生產線提供心智障礙者工作機會，實踐自我。

育成董事長劉貞鳳表示，培訓計畫推動心智障礙青年自立，不少心智障礙者中學畢業後，未繼續升學卻也無法順利進入職場，需要提供學習與技能訓練機會，並學習規律、團體生活、與社會接軌，一般日照機構較無完整規畫。

育成指出，即日起至7月31日止，透過育成線上捐款平台，單筆捐款達1萬元以上，即可同時獲得「Mr. Smart」7S掃地機器人1台，所得將全數用於心智障礙青年工作技能訓練，目標200萬元，盼吸引更多人以行動支持。

育成今也首播首部微電影《天使想飛》，記錄中度智能障礙者「阿瑋」的生命故事，真實呈現他學習追求夢想的過程。歌手袁詠琳擔任愛心大使，呼籲外界除了捐款，也分享讓更多身邊的人認識心智障礙者、協助自立生根。

(中時)