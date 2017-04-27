台灣的驕傲 公東教堂入圍世界重要現代建築票選

公東教堂是清水模建築，外觀是方舟造型。（黃力勉攝）

公東教堂內部風格溫暖樸質，還有繽紛的彩色玻璃。（黃力勉攝）

天主教公東高工的教堂，名列世界建築文物保存基金會（WORLD MONUMENTS FUND，簡稱：WMF）評選的30棟現代建築中，WMF也舉辦投票活動，邀請網友選出喜愛的建築。交通大學建築所教授張基義表示，公東教堂是東部難得與西方接軌的現代建築，能入選是台灣的光榮。

公東教堂興建於57年前，創辦公東高工的神父錫質平，從瑞士邀請建築師達興登設計興建教堂，是學校最早的建築，公東教堂在921地震後一度被列為危樓、清水模的外觀甚至還有被上過油漆，在校友出資修復、去除油漆後，教堂才回復原本樸質的外觀。

張基義表示，20世紀最重要的建築師柯比意（Le Corbusier），在歐洲興建許多著名的建築時，公東教堂也在同時期興建，當時的建築師大多受到立體派的藝術風格影響，建築風格前衛，公東教堂就與當時的建築風格充分銜接。

他說，柯比意興建、著名的拉杜特瑞修道院，是許多愛好建築的民眾一定要去朝聖的景點，公東教堂與拉杜特瑞修道院風格接近，2座建築的年份也僅差2年，但公東教堂直到最近幾年才被看見，但將會是台灣的代表性建築之一。

公東校長藍振芳表示，教堂每周有2天開放民眾預約參觀，4年來參觀人數已經超過3萬人，網路瀏覽人數才超過百萬。

(中時)