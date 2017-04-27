檢說「敢做要敢當」 少年坦承指侵少女
盧姓少年去年初和13歲的少女在公園飲酒，酒精催化下，不顧少女推拒，開始對她上下其手，碰巧有路人經過，盧男聞聲才罷手，少女趁機跑走，向母親哭訴遭性侵，驗傷報警提告，盧男從警詢到少年法庭都矢口否認，在桃園地檢署檢察官曉以大義下，才坦承指侵少女，被依強制性交罪嫌起訴。
盧姓少年和就讀國一的少女是學長和學妹，去年3月31日晚間8點，2人相約到住家附近的公園，邊喝酒邊聊天，幾瓶黃湯下肚後，2人都感覺飄飄然，少年把少女抱在懷中，開始對她上下其手，一路從胸部摸到下體，直到附近突然有人經過開車門，他才鬆手。
少女連忙逃回家，向母親泣訴遭非禮，驗傷報警提告，少女說，學長一手抱她、一手對她「亂來」，她頻頻推拒，「但他力氣太大，我推不開」，慘遭指侵，還好一旁碰巧有人開車門要上車，少年聞聲才鬆手。
盧男在警詢和少年法庭調查時，都矢口否認性侵，稱只有抱住她摸胸，辯護人也幫腔說只是強制猥褻。
但少女指證歷歷，桃園地檢署檢察官對少年曉以大義，幾度周旋：「敢做要敢當」，少年才鬆口：「我好害怕，所以不敢承認！」，終坦承有把手伸入少女陰道，檢方已對未滿14歲少女強制性交罪嫌，將盧姓少年起訴。
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(中時)
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