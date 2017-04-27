遊台北必備捷運旅遊套票 吃喝玩樂一次擁有

台北捷運公司發行旅遊套票，吃喝玩樂一次擁有。（北捷提供）

詢問度超高的遊台北必備捷運旅遊套票再度上市囉！自4月28日起至10月31日止，前往各台北捷運站旅客詢問處購買捷運一日票、24小時票、48小時票、72小時票任一款捷運旅遊票，即贈送知名冰品店「Ice Monster」、老字號餐廳「高記」、「台北101觀景台」及購物中心等3家臺北著名商家優惠券，優惠總價值最高達620元，讓您一卡在手，吃喝玩樂一次擁有。

北捷路網四通八達，沿線有許多知名景點，是背包客們旅遊時的交通首選，為了方便大家跟著捷運遊台北，北捷陸續推出捷運24小時票（每張售價180元）、捷運48小時票（每張售價280元）及捷運72小時票（每張售價380元），自首次刷卡進站之時間起，連續24小時、48小時或72小時，在營運時間內，可不限次數搭乘北捷。

此外，另一款捷運一日票每張售價150元，票卡限啟用當日營運時間內有效，有效期間內可不限次數搭乘北捷，可輕鬆安排台北一日遊。

出外旅行規畫行程時，除了盡興外，更要精打細算，本公司特地與業者合作推出多款獨家優惠，只要購買捷運旅遊票即贈送優惠券。

◎「台北101觀景台」：憑券購買「台北101觀景台」全票1張享9折購票優惠，購票後至5F「台北101Cafe’」消費可抵飲料50元（每券限優惠1次）。

◎「台北101購物中心」：憑券至「台北101購物中心」B1F伴手禮區陳允寶泉專櫃可免費兌換太陽餅乙份；外籍旅客申辦「台北101國際貴賓卡」還可憑會員條碼至B1服務中心領取優惠大禮包1份，內含多重優惠券。

◎「Ice Monster」：憑券來店消費即贈送2球小雪酪，同時消費全系列商品可再享85折優惠 （每券限優惠1次）。

◎「高記」：憑券來店消費即贈送每人1顆極品流沙包；消費滿1000元，即可獲得上海鐵鍋生煎包、元籠小籠包或蝦仁燒賣1籠（3種任選1種）。

(中時)