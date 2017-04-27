中視《60分鐘》台灣小農打入世界盃

水果貿易商陳盈貴積極推動芭樂進軍美國市場(圖/60分鐘提供)

複製奇異果經驗 台灣隊搶世界水果商機

蔡英文政府力拚農產外銷，2016年底找來前紐西蘭Zespri奇異果公司全球行銷總裁陳郁然，出任台農發公司董事長，首波目標鎖定台灣鳳梨釋迦和香蕉拚外銷，搶攻全球水果商機，但政府當大型貿易商協助整合小農，引發「與民爭利」疑慮，農委會副主委陳吉仲表示：「像蝴蝶蘭外銷美國，既有行銷通路已經做得很不錯，台農發不介入，不會與民爭利，我們希望把香蕉在日本占有率0.5%往上增，數量增加，價格就會增。」

芭樂成”台版奇異果” 年銷加拿大1.5億

台灣能否複製奇異果成功經驗？水果貿易商陳盈貴將芭樂打造成「台版奇異果」，目前芭樂一年外銷加拿大出口值達1.5億，但拓展其他市場頻受阻，陳盈貴表示：「大陸和東南亞市場相同品項很多，我覺得重要市場在美國，若能開放，預估農地全部種芭樂還是不夠吃！」農委會副主委陳吉仲表示：「2009年就申請芭樂進美國，到2017年還在走所謂的程序。」目前芭樂列在台灣向美國申請植物准入檢疫第一優先品項，希望2017年下半年有機會叩關。

台北農產公司董事楊儒門認為，整合小農和規格化是難題。(圖/60分鐘提供)

農產品拚價值而非價格 小農整合是難題

台大農經系教授吳榮杰表示：「台灣長期忽視農產品國際市場，要有國際競爭力，應該著重農產品的value up，強調『價值』；而非價格。」台灣小農多，整合和集資不易，台北農產公司董事楊儒門指出：「要把農產品賣出去，如何和小農訂定規格化，在台灣農地零碎狀況下，整合是個大問題！」

蛋雞聽莫札特音樂 產蛋率增2%

戴奧辛蛋引發民眾恐慌，杜絕疑慮最好的方法是清楚追溯來源，國內蛋雞業除少數幾家大型牧場外，9成傳統家庭式牧場都是交貨給蛋商，來源難以追蹤。屏東山水畜產將產銷整合一條龍，是台灣最大蛋雞產銷業者，2016年營收達到5億。山水畜產行銷業務主管魏毓恆說：「我們放莫札特音樂給蛋雞聽，平和音樂讓雞隻不焦躁，減少躁動後產蛋量平均增加2%，約300多萬顆蛋。」

用理工觀念大數據養雞-一顆蛋賣15元(圖/60分鐘提供)

一顆蛋賣15元 聲納檢測+45度C熱水洗蛋

雞蛋賣到香港一顆要價15元，照樣有市場！雞農第二代翁頂翔和科技業出身的魏毓恆、盧韋丞，三個年輕人以科技業的理工觀念養雞，從荷蘭引進全自動洗選機，每顆蛋經過十五道工序，用45度熱水洗蛋，再用機器聲納進行裂蛋檢測，大數據分析，高階品牌蛋打出市場區隔。

用晶圓廠規格種香菇銀耳，成功打入香港新加坡(圖/60分鐘提供)

台灣的洋桔梗和文心蘭外銷日本市場達九成；科技人運用晶圓廠規格種香菇，成功外銷香港和新加坡。「台灣小農打入世界盃」完整內容請鎖定4月29日(六)下午1點及5月4日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)