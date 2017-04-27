被爆早分手 謝霆鋒曬2照意外洩與王菲關係

謝霆鋒曬泳照，露出與王菲愛的紋身。（圖／取自謝霆鋒《鋒味》臉書）

謝霆鋒分享兩張游泳帥照。（圖／取自謝霆鋒《鋒味》臉書）

謝霆鋒、王菲先前被爆低調分手。（圖／中時資料照片）

天后王菲與小11歲謝霆鋒2014年上演世紀大復合，近日卻被大陸名嘴宋祖德爆料早低調協議分手，稱：「如果我爆料錯了，我會直播吃400克狗屎」，而謝霆鋒親自回應：「期待他吃給我們看」後，昨(26日)再以兩張照片隱約秀出與王菲「愛的印記」，力證與女友甜蜜關係沒變。

宋祖德日前在微博快人快語預言王菲、謝霆鋒情變，稱去年王菲演唱會撈金失敗後，雙方關係越來越僵，但為利益，兩人協議若有商業合作願意同時出現，對此，王菲好友邱瓈寬正面駁斥：「關你狗xx事？」謝霆鋒老爸則反虧：「我吃雙倍啦！」

而當事人謝霆鋒第一時間在臉書回應：「期待他吃給我們看」，昨態度輕鬆曬出游泳帥照，留言說：「第一張是正面。第二張是背面。」而眼尖粉絲都發現他的背面照中不經意曬出與王菲當時一起紋的「比翼雙飛」愛的印記，算是低調秀恩愛，證明仍和王菲愛的火熱。

(中時電子報)