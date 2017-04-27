冰雪奇緣2、星戰9都要來了！迪士尼2020電影計畫出爐

電影《冰雪奇緣》瘋迷全球。(圖/美聯社)

《星際大戰9》也將在2019年上映。(圖/Disney)

華特迪士尼影業集團（The Walt Disney Studios）26日公布了2020年前的電影上映計畫，許多深受全球觀眾喜愛的電影及電影續集，也都確定了上映的檔期，包括以熱門主題曲席捲全球的動畫電影《冰雪奇緣2》和太空科幻系列的《星際大戰9》，也都確定了上映日期，還有漫威(Marvel)英雄系列、動畫重製成真人版系列等，讓影迷的期盼不再只是海市蜃樓的虛渺，不過從計畫表上來看，都還要在等幾年的時間，讓粉絲直呼等的心好癢。

全球票房近13億美元的《冰雪奇緣》，續集將在前作相隔6年之後，於2019年11月27日上映，鎖定美國感恩節檔期，而第一集的配音演員伊迪娜·曼佐（Idina Menzel)、克莉絲汀·貝兒（Kristen Bell)等主要角色演員都已經確定回歸，目前劇本已經接近完成，預計近期將投入前期籌備。

第一集的配音演員伊迪娜·曼佐（右)、克莉絲汀·貝兒（左)。(圖/美聯社)

《星際大戰9》則是定檔2019年5月24日，系列電影中尚未定名的韓‧索羅(Han Solo)電影將在2018年5月25日上映，迪士尼以一年一部的計畫，讓粉絲每年都可以看到該系列電影了。至於早已在計畫上的《星球大戰8：最後的絕地武士》則是在今年12月15日上映，該集編劇兼導演約翰森(Rian Johnson)仍繼續擔任第9集的編劇，而第9集將由萊沃諾(Colin Trevorrow)來執導。

《星戰8》的電影海報。(圖/美聯社)

還沒正式定名的《法櫃奇兵5》，則是延檔至2020年7月10日才上映，由於該片導演史蒂芬‧史匹柏(Steven Spielberg)導演無暇分身，所以檔期直接被直從2019年7月19日往後推遲了一年，至於以頭戴牛仔帽，腰繫皮鞭印象深植人心的印第安那‧瓊斯(Indiana Jones)，仍是由哈里森·遜福特(Harrison Ford)飾演。

巴斯光年和胡迪將第四度躍上大螢幕。(圖/美聯社)

至於漫威系列則是有2018年的《黑豹》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《蟻人與黃蜂女》，以及2019年的《驚奇隊長》還有一部未定名的復仇者系列電影。動畫電影方面則有，2018年的《超人特攻隊2》、《無敵破壞王2》，以及2019年的《玩具總動員4》。迪士尼經典動畫崇智成真人版電影則有，2018年的《花木蘭》，2019年的《獅子王》，還有多達4部目前尚未命名的真人版童話電影。

漫威漫畫的《復仇者聯盟》系列也受全球影迷喜愛。(圖/美聯社)

迪士尼公布的電影計畫為:

2018年

02/06 《黑豹》(Black Panther)

05/04 《復仇者聯盟3：無限之戰》(Avengers: Infinity War)

05/25 《未命名韓‧索羅》(Untitled Han Solo Star Wars Anthology Film)

06/15 《超人特攻隊2》(The Incredibles 2)

07/06 《蟻人和黃蜂女》(Ant-Man and the Wasp)

11/02 《花木蘭》(Mulan)

11/21 《無敵破壞王》(Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2)

2019年

03/18 《驚奇隊長》(Captain Marvel)

05/24 《星際大戰9》(Star Wars: Episode IX)

06/21 《玩具總動員4》(Toy Story 4)

07/19 《獅子王》(The Lion King)

11/27 《冰雪奇緣2》(Frozen 2)

2020年

07/10 《法櫃奇兵5》(Untitled Indiana Jones 5)

(中時電子報)