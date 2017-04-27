登山遇難 劉宸君友人：在另個世界要倔強活下去
台灣情侶梁聖岳、劉宸君前往尼泊爾喜馬拉雅山區健行，失蹤消息自3月10日傳出後，引起國內親友關注，梁家人也透過外交部及駐印度代表處協調尼泊爾警方協尋，兩人昨天在山谷內被搜救隊發現後，梁暴瘦30公斤，但意識清楚，劉則因墜谷不幸離世，親友聞訊難過不捨，但也祝福她在另一個世界也要倔強活下去！
兩人失蹤消息傳回台灣，不少親友在網路上隔空為兩人打氣，堅信兩人只是「在遙遠沒有收訊的雪山」，梁父也曾受訪表示，對兒子有信心，一定會平安沒事的。劉宸君最崇拜的老師吳明益也發文協尋，大家都抱持正向想法等待他們歸來，並強調「他們並不是看輕山的人，絕非輕率地把自己的安危交出去，也不純是青春的躁動，或莽撞的冒險。只是山從不仁慈。」
現傳來劉宸君遇難消息，東華大學校方昨晚表示，劉女在前往尼泊爾前已辦理休學，校方將待家屬提出要求，以提供相關協助，其餘現階段尊重家屬不便代為發言，但於劉遇難消息，全體師生都非常不捨。
就讀東華大學華文的劉宸君，在同學眼中是個天性開朗、喜歡親近自然，關心社會議題，非常有想法跟故事的朋友，熱衷於社團活動，這趟喜馬拉雅山健行從上學期就規畫及安排，目前休學一學期打算在印度待4個月，旅行期間與朋友們互動密切，朋友2月份曾叮嚀兩人一定要平安，劉則回應「會活下來的」。
朋友們紛紛在劉的臉書上留下祝福，「謝謝生命中有你，你讓我看到什麼是純真，什麼是勇氣，什麼是對一個事物的熱愛」、「在另個世界也要倔強活下去！」、「你是個自由的人，你是個快樂的男孩，你不會活在侷限的環境中，你會四處去走走。」也鼓勵幸運生還的梁，「相信聖岳應該也很難過，在那段時間，一定是心力交瘁，但熬過去了，就一定會有更重要的使命要去完成」。
(中時)
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