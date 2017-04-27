遭疑刪除重陽敬老禮金 中市府：照常發放

國民黨市議員黃馨慧、李中、朱暖英、李麗華、楊正中等人，今天召開記者會，抨擊社會局長呂建德在臉書上的發表，字眼過於尖酸苛薄。（陳世宗攝）

社會局長呂建德強調，他從未汙名化長輩，且非常尊重長輩，長輩是社會珍貴的資產！（陳世宗攝）

臺中市議會國民黨團今天召開記者會，抨擊社會局長呂建德在臉書上，發表「要現金、還是要服務？終止臺灣社福政策的財政斷崖」一文中，提到「餵養」兩字，引起黨籍市議員黃馨慧等人，譴責市府老人健保補助調整的不滿，並質疑今年重陽敬老禮金是否會刪除。

社會局長呂建德強調，重陽禮金是對老人家的敬意，與之前的老人健保費補助政策不同；調整前的老人健保補助方式讓世代對立，也陷老人於不義。調整補助方式後，可讓老人照顧服務永續發展，他也從未對此政策汙名化長輩。

國民黨市議員黃馨慧、李中、朱暖英、李麗華、楊正中等人，今天召開記者會，針對呂建德在臉上發表說，一次性現金給付的福利政策相當容易「餵養」出一群人，讓照顧者更容易被束縛在家中，甚至數年後，身心壓力異常沉重卻孤立無援；質疑今年重陽敬老禮金是否會刪除。

社會局指出，前市府自102年起實施老人健保費補助，並非法定福利措施，且非每個縣市都有實施。大量資源投入一次性現金補助，第一年經費約4億5454萬元，105年補助金額竟高達12億元，預計未來平均每年還會增加約1至2億，若10年不調整屆時一年就會超過30億元，勢必排擠其他老人福利措施。

呂建德說，105年臺中市29萬的老人中，有18萬人受到補助，其中有一半擁有750萬以上的不動產與300萬以上的存款，顯然資源並未做最好運用；全民健保是社會保險，已依據經濟能力收取保費，大大降低民眾的就醫障礙，並給予民眾良好的醫療照護，且依據經濟能力收取保費也達成了相當程度的重分配。

呂建德強調，他從未汙名化長輩，當初實施老人健保費補助的措施才是陷老人於不義的元兇，造成世代間不公與對立；市府調整是要導正此一情況，合理運用資源給長輩更好的、更有品質且容易取得的照顧服務；目前的年輕人未來邁入老年時，也才能使用到更完善的照顧服務，讓福利永續經營。

(中時)