前瞻非算數 徐國勇：不需建設立委大膽說出來

行政院邀交長賀陳旦政委吳宏謀加強論述前瞻建設（呂雪彗攝）

政院邀手語團隊加強宣傳政策（呂雪彗攝）

手語團隊加強政院政策宣傳（呂雪彗攝）

前瞻基礎建設計畫引發爭議，蔡英文總統昨(26)日點名行政院對外宣傳不力，原傳閣揆林全今天將親上火線，最後並未現身，由政院發言人徐國勇、交通部長賀陳旦、政委吳宏謀上場。賀陳旦強調，軌道建設是延續的，不是算術，不能只算任內的事；徐國勇也強調，若有立委認選區內不需這些前瞻建設，應大膽說出來，政院會檢討評估是不是沒有必要。

歷經立院朝野哄鬧中完成前瞻建設特別條例初審，引發經民連與時代力量、國民黨立委抨擊，民間團體也批過程霸道。據悉，政院開始思考要採取何種方式回應民間與朝野質疑，只不過當時並沒確定是要由林全親自出面，或是由部長與政委來講，徐國勇說，討論過程中，確有人建議可由林全說明，但因林全上午有會議與其他行程，時間上挪不開，因此未規劃由林揆出面說明。

傳政院被蔡總統「點名」，徐國勇澄清，因政委吳宏謀要在中常會報告，才重新整理相關資料，總統覺得這樣編排論述不錯，才希望政院用這樣方式再對外說明。徐也強調，政院在文宣做了9支影片，城鄉、水環境部分已經上網，會加強對外宣傳；前瞻報告也有300多頁，均送交立委們參考，「絕對沒有幾張紙就要8800億的狀況」。

他語帶強硬口氣指出，有些立委批評部分建設沒有必要，但如果有哪個區域立委認為該縣市建設不需要，「你就大膽講出來，行政院會來檢討是不是沒必要」。對此，媒體追問是否語帶威脅，徐說「我當過立委，不會去威脅立委，也了解行政、立法的職權，也不是要去指揮立法院」，他強調，若不需那一項建設立委可提出檢討溝通。

對於外界質疑前瞻計畫可能影響環境、造成11萬人遭迫遷一事，徐說，政院對這種誇大的說法不以為然，很多水環境工程的環評都已通過，其他需要環評的計畫，都會等到通過後才做綜合評估與規劃，「如果環評沒過，計畫就會刪除取消」。

對藍團提案前瞻規模砍半，賀陳旦指出，外界質疑內閣任期可能僅4年，應該把預算砍半，做任內的事就好，但建設是延續的，不是算術，如果內閣只算份內的事，就只要執行已核定案子就好，如此新興建設將付之闕如，這樣就沒有任何「前瞻」可言。

他說，目前38項軌道建設建設還有15項需要做環評，10項仍需做可行性研究，該走的程序不會規避，做不通的就不做；又如新竹輕軌，雖然還沒有可行性就，但這項建設討論10多年，已有4個版本，雖未核定，但已經達相當共識，可行性研究也不會拖太久。

政委吳宏謀也說，過去水患治理和流域綜合治理，都是側重淹水改善，這次水環境有三部分，第一前瞻預見台灣未來發展產業或人口移動產生水資源缺口；第二個淹水改善，台灣中央管河川八成，各縣市已經完成規劃，找經費做的排水系統還有一半沒完成，現在面臨極端氣候，降雨型態、頻率跟以往不一樣；第三個為了讓不同計畫資源對齊，汙水下水道要一起做，提出2507億元，這是可以執行。

吳說，防洪安全這次提出八年720億元，一年相當90億元，較過去水患治理差不多百億以上，執行上沒有問題。水庫清淤也是十分迫切，不清淤會有供水問題，且建立區域調節支援計畫，希望將來水資源有效被利用。

(工商)