台灣世代智庫：蔡政府執政週年 不滿意度過半
傾向英系的台灣世代智庫今(27)日公布蔡英文執政滿週年民調，不滿意有54.7%，比滿意還多。支持蔡英文但不滿表現的的原因，更超過六成，主因是不滿改革速度太慢。
台師大政治學研究所教授范世平認為，蔡執政一年來，戰場開太多，一例一休、年金改革等，期許蔡英文執政一年後，能解決去年戰場太多的問題。
至於兩岸政策，56.2%的受訪者支持蔡英文的「維持現狀」，不支持的有33.8%。 范世平認為，台灣能否參加下個月的世界衛生大會，是蔡英文調整兩岸政策的關鍵。面對中國大陸的施壓，蔡若不採取較強硬的政策，台南市長賴清德很有可能就會跳出來挑戰。
民調還顯示，蔡總統的支持度55.1%，不支持度40.2%，但滿意度僅40.8%，不滿意占54.7%。
至於近日備受爭議的前瞻基礎建設特別條例草案，59.4%支持、31.6%不支持；國民黨團杯葛前瞻計畫，50.3%民眾不認同，年金改革則有63.6%支持、不支持者23.4%。
政大選研中心研究員蔡佳泓表示，過去外界都認為，民進黨在兩岸及國防比較弱，但從民調看起來卻反而變成強項，民生、經濟等議題反而較弱，可能是蔡英文多次參與國軍及參訪基地有關。
此民調為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，時間為4月25日至26日晚間。以台灣地區住宅電話為母體，電話號碼尾數2碼隨機抽樣，訪問1025位成年人，並針對性別、年齡及地區加權處理。在95%信心水準下，抽樣誤差正負3.06%。
(中時)
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