持刀黑衣人闖校園？ 虛驚一場

宜蘭縣馬賽國小的學生家長最近都收到一張學童發現「疑似黑衣人持刀闖入」的通知單，儘管通知單上強調沒發現可疑人士，但仍讓不少家長擔心學童安危，今天（27日）校方、警方都表示，整起事件應是虛驚一場，但不會輕忽校園安全。

校方表示，25日下午1時許，有三年級學生向老師報告，表示在廁所看到有名穿黑衣、戴黑口罩的男子，手上疑似還拿著一把刀，老師獲悉後通報學務處，學務處緊急廣播通知全校學生戒備，但經巡視、調閱監視器後，並未發現可疑人士，為了避免家長擔心，學校才主動發通知單說明。

警方表示，派出所同仁接獲學校通知後，2名員警到校查看，但沒發現不明人士，調閱學童報告老師的時間點前後監視器畫面，也沒看到不明人士，學校擔心家長誤解恐慌才發通知單，警方了解校園安全的重要，會加強巡邏。

(中時)