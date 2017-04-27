政院節電大作戰 林揆：下周起穿簡便服裝
今年4月份已出現35度高溫，19日創下尖峰負載的歷史新高，加上部分機組尚在歲修停機期間，導致供電在夏季前提早亮起警戒，行政院長林全今天上午在院會中表示，預估今年夏季供電的情況將會比往年更為吃緊，需做好充分準備。
日前張景森政委及吳政忠政委已召開節電會議，林揆指示經濟部儘速研擬今夏「節電大作戰」行動，請各部會全力配合推動。為因應今年供電挑戰，林揆已責成台電公司務必做好機組維護及運轉安全，做好電力調度及需求管理，以確保今年供電穩定，也指示經濟部務必將供電穩定作為重要政策目標。
林揆說，節電也是面對電力吃緊狀況時，社會大眾會嚴格檢視政府的重點。節能的效果是立竿見影的，因此在電力緊縮的夏季期間，需要有具體的行動，希望中央政府帶頭示範，林要求各部會於下週起，除了特定正式場合，如國際性會議、宴會及赴立法院備詢等，須注意服裝禮節外，其他場合穿著以輕便、合宜、舒適為原則，儘量不穿西裝、不打領帶，並搭配冷氣溫度維持室溫26~28度。
林揆也請地方政府共同參與，從中央到地方，全國一起推動節電措施，從供給面和需求面著手，雙管齊下，希望能更有效降低夏季尖峰用電，各項節電措施以及鼓勵民間節電的方法，希望中央及地方政府一同全面檢討，並積極推動。
(工商)
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