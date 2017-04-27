涉以每票2千賄選 中壢漁會代表被查獲
桃園市中壢區漁會會員代表候選人吳福祥，今年3月涉嫌以每票2000元，向宗親等18名漁會會員買票，事後順利當選，桃檢26日指揮市調處傳訊偵辦，吳姓會員坦承不諱，並繳回4000元不法所得，吳福祥被依涉犯漁會法收賄、行賄罪嫌，訊後15萬元交保，全案擴大深入追查中。
75歲的中壢區漁會會員代表候選人吳福祥，涉嫌在3月初，以1票2000元向79歲吳姓宗親夫妻檔買票，吳男拿到錢後，也依約拿給76歲的妻子，吳福祥也順利當選。
桃園地檢署主任檢察官張書華、檢察官吳靜怡接獲情資，指揮桃園市調查處、大園警分局，搜索並傳訊吳福祥和18名漁會會員。
吳姓會員坦承收錢，還幫忙把吳福祥委託的2000元賄款轉交給妻子，當場繳回4000元不法所得，和吳福祥被依涉犯漁會法投票收賄、行賄罪嫌偵辦，吳福祥訊後15萬元交保。
桃園地檢署檢察長彭坤業強調，桃園地區農漁會選舉雖已結束，查賄團隊仍將持續嚴查農漁會賄選情事，展現反賄選決心，也鼓勵民眾踴躍向本署檢舉賄選，檢舉專線：0800-024099。
(中時)
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