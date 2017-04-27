高雄眷村現住戶盼納入「以住代護」 爭取續留
高雄眷村現住戶聲稱擁有建物產權，拒絕遷出，國防部為此提出訴訟，高雄、台南眷戶27日成立「南部眷戶權益促進聯盟」，建議市府將現住戶納入眷村「以住代護」以解決爭端；市府則回應，只要無涉產權問題，皆歡迎眷戶申請以住代護。
高雄明德新村、建業新村、南華新村、海光四村、明德新村、台南精忠九村等17個眷村合組「南部眷戶權益促進聯盟」，今天上午在高雄市議會成立，高市副議長蔡昌達、議員林瑩蓉、李柏毅等人出面力挺，立委陳其邁、管碧玲也派人到場關心。
聯盟召集人江鶩表示，近200戶眷戶早年斥資修建眷舍，卻被擁有土地所有權的國防部逼遷，甚至遭訴訟，眷戶提出折衷方案，盼納入「以住代護」行列，留在眷村傳承文化、市府減少維護成本、國防部眷改爭議解套，達到「三贏」結果。
前台南縣長蘇煥智，今也出席聯盟成立大會，呼籲國防部停止訴訟，他認為，唯有眷戶繼續住在眷村，眷村文化才得以真正保留，否則只剩下空殼，意義不大。
高市文化局表示「以住代護，全民修屋」計畫正在受理申請，包括左營建業、鳳山黃埔新村共釋出64戶，4月起已吸引2000多人看屋。
針對眷戶訴求，文化局說，眷村非市府產權，「以住代護」不宜成為眷戶與國防部衝突的護身符，但申請對象未設限，只要無涉及產權問題，都歡迎原眷戶申請以住代護計畫。
(中時)
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