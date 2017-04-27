應召業者主打「小蔡依林」 女子高價買淫遭逮

22歲「小蔡依林」丁姓女子遭警員打槍後遭逮。（葉書宏翻攝）

22歲「小蔡依林」丁姓女子遭警員打槍後遭逮。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局24日執行網路巡邏時，發現應召業者在通訊軟體Line上刊登性交易訊息，主打「小蔡依林」擁有明星臉、身材姣好、年輕敢玩，警員喬裝成嫖客，相約在永和區某賓館，22歲「小蔡依林」丁姓女子遭警員打槍後，與39歲陳姓馬伕當場遭逮。

警方調查，應召業者在通訊軟體上刊登性交易訊息，標榜丁女擁有明星臉、身材姣好，身材更是火辣，擁有E罩杯傲人上圍，價碼1小時9000元，交易完成與馬伕陳某對半拆帳。

丁女供稱，上周才下海賣淫。陳嫌、丁女坦承犯案。警方訊後依妨害風化罪嫌將陳嫌送辦，丁女則依違反社會秩序維護法裁罰。

(中時)