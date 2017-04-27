男子臉書遭仙人跳求助 李婉鈺批新北治安不良
21歲李姓男子在泰山家中廚具工廠工作，聲稱24歲李女主動加臉書傳訊息，2周後更約他吃飯。豈料，赴約後回家，半夜竟被數名男子闖入工廠追打，更把他帶到三重某寵物店毆打、逼簽77萬本票，對方甚至威脅不准報案，否則下場會跟白曉燕一樣，最後求助市議員李婉鈺報案。警方最後將5男1女依傷害、妨害自由等罪嫌函送法辦。
李男與父親今日在李婉鈺陪同下出面說明，控訴新北市治安不佳，竟闖入工廠擄人，警方也拖了12天才破案，治安令人憂心。李男說，李女主動加他臉書好友，聊天的對話內容都跟他裝熟，稱呼「親愛的」、「愛你」，本月14日更直接到工廠約他吃飯。
李男回想，當初本想著單純想跟朋友吃飯，便答應李女邀約，但沒想到回到工廠，凌晨12點多就被數名男子闖入，跟他說「不跟上車，就燒工廠」，他只好就範，被帶到三重三合夜市的某寵物店內毆打，更逼他簽24張3萬及1張5萬本票，跟他說「就當賭博輸掉就好」，簽完又持續痛打長達7小時。
李男被釋放時，對方還嗆聲「你知道白曉燕是怎麼死的吧？」，威脅李男不能報警。李父痛心表示，兒子被打到「根本認不出來」，最後求助李婉鈺，
李婉鈺痛批，這行為無疑是仙人跳，被害人平時埋首工作，因網路交友莫名惹來禍端，對方雖稱是工廠有積欠工資，但並非事實。
三重警分局表示，接獲報案後已積極爭辦，陸續傳喚5男1女等相關犯嫌到案，不過雙方各執一詞，26日依強盜、妨害自由、傷害及恐嚇取財等罪嫌函送法辦。
(中時)
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