高雄草衙圖書館 專為0到2歲嬰幼兒說故事

高雄草衙圖書館，專為0到2歲嬰幼兒辦說故事活動。（草衙圖書館提供）

嬰幼兒閱讀在國外行之有年，教育部雖也將稚齡嬰幼兒納入閱讀計畫，但過去參與的孩子多為3至5歲，高市草衙圖書館與台灣親子共學教育促進會，今年3、4月合作完成高雄首創4場、專為0至2歲嬰幼兒說故事的閱讀活動。

致力推動台灣嬰幼兒閱讀的兒童文學作家幸佳慧，是現任高市圖諮詢委員，她去年發現說故事活動參與年齡層侷限於3至5歲，便居中媒合親子共學嬰幼故事志工與草衙圖書館，今年特別開闢專屬0至2歲嬰幼兒的說故事活動。

幸佳慧說，0到6歲認知和語言發展差異很大，照顧者必須使用不同方式跟孩子互動，孩子才能從聽故事中得到滋養。以紐約為例，公共圖書館為幼童說故事，建議參與年齡分得很細，是以「月」為單位，且分館每月嬰幼說故事活動高達2、30場。

高雄嬰幼兒閱讀活動才剛推出，報名相當踴躍，每場人數都超過40組親子，大人抱著嬰孩一起唱童謠、聽故事，過去在圖書館內幾乎從未見過。

草衙圖書館表示，第二期嬰幼兒故事將於5月11日和25日、6月15日及29日登場，歡迎家長帶0-2歲嬰幼兒一起享受美好的閱讀。

(中時)