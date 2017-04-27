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微風粉鑽之夜 母親節前粉粉封館

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／台北報導
微風粉鑽之夜 母親節前粉粉封館
微風之夜獨家Level 6ix ML Monique Lhuillier 粉色漸層蕾絲花洋裝，2萬4800元。（微風集團提供）
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微風之夜獨家MCM Patricia小型電粉色肩背包，2萬8000元，限量5只。（微風集團提供）
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微風之夜BVLGARI SERPENTI INCANTATI 珠寶腕表玫瑰金款，142萬元。（微風集團提供）
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微風之夜BOUCHERON HIBISCUS蜂鳥戒指主石粉紅剛玉1.54克拉，186萬元。（微風集團提供）
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微風之夜CHAUMET La Nature de Chaumet月桂項鍊，價格店洽。（微風集團提供）
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微風之夜獨家Dr.Sebagh精華緊提組，價值3萬3330元、特價2萬2500元。（微風集團提供）
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微風之夜獨家10／10 APOTHECARY Rodial粉鑽光緊緻尊寵組，價值2萬6900元、特價2萬1500元。（微風集團提供）

微風廣場「Breeze Night-微風之夜」來了，今年首次選用2017春季代表色-粉紅色，以「PINK DIAMOND-微風粉鑽之夜」為主題，讓粉紅不只可愛、浪漫，還帶入時尚感。將於5月12日舉辦封館派對，17時就讓VVIP購物到午夜24時，比往年提早1小時，當晚凡消費滿10萬元，有機會抽長榮皇璽桂冠艙鑽石航線-巴黎來回機票抽獎券，堪稱是今年上半年重要的時尚盛事。

微風之夜每年選在母親節前夕舉辦，皆有不同主題，從2002年至今，扣除中間停辦一年，今年是第15屆。這次全館千萬珠寶品項近10件、百萬精品超過70樣；因應「PINK DIAMOND」主題精選超過百件粉色時尚名品，包括高級珠寶、國際精品、流行服飾、男女鞋、美妝、餐飲等，都搭上粉嫩風潮。

有別於往年，今年特別舉辦微風之夜VVIP GALA PARTY，全館提早於15時打烊，讓VVIP貴賓能提早至17時入館購物，並提供馬爹利NCF干邑白蘭地調酒或夢香檳NO.1粉紅香檳、Chan’To蛋糕及Caviar House &Prunier頂級魚子醬，還有專屬VVIP趣味小活動，增添尊寵感。

當晚針對不同櫃位推出的貴賓抵用券，門檻從5000折抵500、1萬抵1000、10萬抵1萬1000、20萬抵2萬5000，到珠寶專櫃專屬抵用門檻3萬抵1800、30萬0抵1萬8000、50萬抵3萬、100萬抵6萬5000都有，優惠回饋更勝周年慶。

此外，當晚也有限定來店禮、銀行禮、滿額禮、微風聯名卡友獨享禮等的多重優惠，包括消費滿10萬元有機會抽長榮皇璽桂冠艙鑽石航線-巴黎來回機票，還有微風積點禮遇會員的「會員粉紅獻禮」、「舞動BBQ派對」、「瘋狂粉紅夜-全館滿額送」等多項會員獨享活動。

當晚館內也安排多項互動表演，像是1F復興南路手扶梯處「狂歡粉色街頭」、1F中廊「爆破粉色派對」。館內品牌也配合主題之夜推出體驗活動，包括3F Afternoon Tea「扭轉奇蹟」，出示會員條碼並抵扣99點，有機會獲驚喜小禮物；GF Chan’To憑當日17時後全館單筆消費滿6000元發票，可享塔羅牌占卜；GF八兵衛憑當日17時後全館單筆消費滿5000元發票，馬爹利藍帶干邑白蘭地/夢香檳NO.1粉紅香檳擇一兌換，限量200杯。

(中時)

關鍵字：微風主題會員消費香檳
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