42歲楊采妮產雙胞胎 曬寶寶熟睡照好萌
「玉女掌門人」楊采妮與老公邱韶智年初宣布懷上愛的結晶，當時已懷孕5個月，今（27日）再報喜訊，宣布生下雙胞胎，曬出嬰兒床，並在微博寫下：「爸爸媽媽一直是懷著感恩的心來迎接你們，我們承諾會用心愛著你們」，升格當新手媽媽的喜悅溢於言表。
42歲的楊采妮與邱韶智結婚3年多，在今年一月宣布懷孕5個月，而楊采妮今曬出兩張藍色嬰兒床的照片，宣布已產下寶寶，她噴母愛寫下：「親愛的小寶貝們，謝謝你們，到我們的生命裏來，讓我們對愛多了另一種新體悟」，期望孩子健康平安成長，擁有自己幸福的人生。楊采妮不忘感謝醫院和親友，感性寫下：「您們的祝福和心意我們都非常珍惜，謝謝您們」。
楊采妮當時宣布懷孕時，沒有透露寶寶性別，今亦沒有提到是男是女，也沒有透露生產細節，不過她喜升格當媽，好姊妹梁詠琪第一時間留言祝賀：「做媽媽真的很偉大，雖然要面對雙倍功夫，但charlie本身是個非常有耐性和愛心的人，相信一定能勝任，做個稱職好媽媽。」
(中時電子報)
關鍵字：楊采妮
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