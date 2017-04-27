林志玲重拾浪漫 傲人上圍露「黑一角」惹暴動

林志玲穿上亮片禮服。（圖／取自林志玲微博）

林志玲機場輕便裝扮露出像是內衣的黑色小可愛。（圖／取自林志玲微博）

林志玲先前被爆有新歡。（圖／中時資料照片）

台灣第一名模林志玲日前爆和殷琪外甥楊仁沛（Chris）傳曖昧，上月本報獨家訪問到林志玲父親林繁男，對方回應女兒戀情表示：「有陣子聽說有，但現在我不知道」，給外界許多聯想，昨(26日)深夜林志玲曬出美照，透露參與了一項有意義的活動，開腔將：「重拾浪漫，重頭開始」，秀出傲人上圍與黑色小可愛，讓粉絲直呼美翻。

林志玲昨晚分享自己穿上亮片禮服美照，仙氣爆炸，她有感表示：「重拾浪漫，從頭開始；重拾熱情，從頭開始；重拾夢想，從頭開始；重拾愛好，從頭開始；勇敢『從頭開始』，讓人生『不白活』！今天在廣州參與了一個正能量滿滿的活動。thank you !」

而照片中的林志玲，一張打扮輕便出現在機場，白上衣隱約秀出黑色小可愛一角，性感若隱若現，另一張的林志玲則是換上亮片禮服，像是隻凹凸有致的美人魚，傲人上圍令人視線不知該放哪，引來大批粉絲圍觀說：「女神美翻了」、「清純與性感兼具」、「好美，希望妳早日找到幸福」。

(中時電子報)