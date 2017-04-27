詹啟賢以家在台南拉票 潘維剛批強過前瞻

詹啟賢參加大台南婦女領袖協進會，表示自己家在台南，最了解台南，也希望台南有情有義，力挺他選國民黨主席。（程炳璋攝）

潘維剛私下對媒體談起前瞻計畫、年金改革、一例一休，分析相當專業。（程炳璋攝）

國民黨主席候選人詹啟賢與潘維剛27日不約而同到台南參加婦女團體聚會，詹啟賢強調自己是台南人，一生最精華的17年都奉獻台南，希望台南人情義相挺。潘維剛則批蔡英文政府的前瞻計畫沒有把餅作大，只是在有限資源作重新分配，沒有讓人民富有。

詹啟賢27日上午參加大台南婦女領袖協進會會員大會，理事長王琇瓊擁有48年國民黨資歷的老黨員，她邀請詹啟賢出席，向現場的婦女拜票，詹啟賢以家在台南，一生最精華的17年都在台南來推薦自己，對國民黨多年來重北輕南感受最深，希望爭取台南人情義相挺。

提到台南八田與一銅像被斷頭，詹啟賢認為造成社會被撕裂，雙方仇恨加深，藍、綠兩黨的領導人有責任減少社會對立，當初一開始蔣公銅像被破壞時，民進黨就該站出來譴責，後來八田與一銅像被破壞，國民黨也該譴責，但雙方都沒有盡到責任，「只有我敢講，這是不對的」。

潘維剛27日參加國際蘭馨交流協會中華民國總會2017年台灣專區年會，私下對媒體表示，花費近兆的前瞻計畫，若沒有效益評估而強行通過，是很大的傷害。

潘維剛提到前行政院長謝長廷曾提出8年800億的治水計畫，當時政府也保證這筆錢花了，台灣絕對不會再淹水了，但這次的防洪治水預算又編列2000餘億，政府重複花費又不能解決實質問題，令人擔憂。

「粗暴的年金改革、蠻橫的一例一休、重創的兩岸關係」，潘維剛批評政府一例一休沒有創造勞工、消費者、企業家的福利，反而變成三輸局面，造成社會惶惶不安，有太多的變數。

身在台南，潘維剛應景舉例，今天砍八田與一的頭，明天砍蔣公的頭，大家競相出草，會造成社會撕裂，美國是民族大熔爐，才能成其大，「台灣這麼小的地方，何必用分別心去分每一個人」。

潘維剛分析前總統馬英九執政時是親美、友日、和中，總統蔡英文是親美、媚日、反中，因為這樣的選擇，現在台灣有幾千輛遊覽車賣不掉、超過50家飯店要出售、陸生來台減半，台灣需要的是與世界接軌，不希望看到鎖國。

(中時)