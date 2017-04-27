宣導使用AED 消防員搞笑化身胖版小丸子
鑑於一般民眾普遍對於CPR急救及使用AED電擊去顫器有錯誤的認知甚至恐懼，新竹縣消防局近日特別請消防員化身胖版小丸子，搞笑製作宣導影片，以短劇的方式呈現急救流程，並教導大家正確的使用方式。
消防局長孫福佑表示，經常聽到民眾對於急救感到畏懼和害怕，鄉土劇裡也常常演電擊器壓下去後，患者馬上起死回生的錯誤示範，因此，希望透過宣導短片，傳達正確的急救知識。
依據衛福部資料顯示，當病人發生心律不整時，若能在1分鐘內電擊除顫加CPR，約90%可成功痊癒，隨後每晚1分鐘，活命的希望就減少7至10％，如果可以在發生猝死時取得AED，便能在實施CPR的時候同時進行AED急救，大大縮減過去等待救護人員到達才施予電擊除顫的時間差，而越早進行電擊，病人搶救成功的機率也越大。
宣導影片是以卡通櫻桃小丸子為發想，敘述小丸子的爺爺對中樂透頭獎後，因過度興奮而心臟病發，正好經過的同學花輪出手急救才撿回一命。
消防局表示，這部影片既專業又搞笑，特別找來竹北分隊身高181公分，體重超過100公斤的隊員胡富進，再加上甜甜的女聲配音，達到強烈的反差效果，進而吸引網友點閱。
為了推廣影片，消防局也在臉書上的專頁上舉辦「看影片抽住警器」活動，只要在活動發文下分享，就有機會獲得好禮，獎品是住警器以及消防寶寶存錢筒各10個，在youtube上的「小丸子不要不要」影片點閱人次破1000，則再加碼10個住警器。
(中時)
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