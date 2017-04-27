控告後沒下文？李珍妮抗議北檢檢察官、高檢署檢察長包庇

李珍妮抗議。(陳志賢攝)

名媛李珍妮不滿她控告某人壽公司的案件，檢方沒有調查，今天下午2時到台北地檢署大門前，高舉白布條，抗議北檢承辦檢察官、台灣高檢署檢察長不敢查辦詐騙集團犯罪。

李珍妮指控某人壽公司的要保書，並非她本人親自填寫，是人壽公司保險員所偽造，因此她有聲請北檢要求鑑定要保書的填寫筆錄，但承辦檢察官及高檢署檢察長卻未送調查局做筆跡鑑定，作出不起訴處分。

她批評承辦的北檢檢察官及高檢署檢察長包庇犯罪，「為被告脫罪」。

(中時)