教育部投入21億 打造千間資訊和生活科技教室

迎接數位時代，十二年國教新課綱新增資訊和生活科技課程，其中國中2學分、高中6學分。教育部今(27)日宣布，總計投入21億元完備教學設備，包括增設全國1385間生活科技教室、279間資訊科技教室，未來的新教室將有別於現有的電腦教室，加入手動工具、電動工具等設備，希望培養學生動手作，並從做中發現問題的能力。

教育部常務次長林騰蛟強調，科技素養已成為現代國民應具備的基本素養，因此特別將資訊科技從現行的自然和生活領域獨立出來，目前已有美國、英國、澳洲、紐西蘭等17國家獨立設科技領域，培養學生「做、用、想」的能力，並具備21世紀的科技素養。

至於新課綱科技領域教室和現行電腦教室有何不同？林騰蛟說明，生活科技教室將備有手動及電動工具組、量測設備等，讓學生透過動手作發掘問題，而資訊科技教室則主要是充實現有設備的不足，一間教室所需的費用估約80萬到100萬元。

根據設備基準草案，國中全校班級數24班以下者，需設1間生活科技教室，25班以上者每增加24班再增設1間，教育部統計，全國各國中約需增設1385間生活科技教室，另現有的電腦教室，未來將更名為資訊科技教室，全國國中將增設204間、國小將增設75間，共計279間，共計投入約莫21億元，完備教學環境和設備。

而師資部分，師藝司司長張明文表示，教育部盤點各縣市科技領域教師進修需求人數，國中高生活科技教師進修增能學分班人數887人、資訊科技1111人，有意願進修生活科技第二專長學分班教師計有1352人、資訊科技716人，教育部將分3年規劃開班，以1年1千位師資估算，目前的師資量沒有問題。

針對師資素質部分，張明文說，已領有生活科技或資訊科技證書的老師，可上增能學分班，增加例如機電整合、機械與結構、電腦輔助設計與資訊結合等能力，此外也將補助各師培大學，開設科技領域專長學分班，讓師資生修課完成後，即可拿到資訊、生活科技專長教師證書。

(中時)