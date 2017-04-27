大陸女應召穿拖鞋被打槍 警尾隨逮捕

新北市海山警分局員警日前於網路巡邏時，在通訊軟體發現疑似媒介色情群組，員警加入後談妥以8000元進行性交易，隨後員警至約定旅館等候，待大陸籍29歲肖姓女子到場，完成蒐證即以肖女穿拖鞋不敬業為由打槍，並尾隨肖女將彭姓馬伕一併逮捕。

肖女供稱，她自重慶市以觀光名義來台，應召站經由通訊軟體詢問她願不願意打工，她考量可補貼旅費，於是同意接受對方安排應召。穿拖鞋則是當時雨下太大，為了一時方便。

偵訊後，警方依違反兒童及少年性剝削防制條例及妨害風化罪嫌將彭男與肖女移送法辦。

(中時)