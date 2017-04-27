加強查緝 林揆：妥善規劃菸品管理與配套

行政院長林全今（27）日在行政院會表示，「菸酒稅法」第7條、第20條及第20條之1修正草案通過，主要將增加菸品相關稅賦，將各類菸品應徵稅額由每千支徵收新台幣590元調增為1,590元，他要求財政部妥善規劃，儘速完成此次修法後的施行日期、菸品管理的相關配套及宣導等事宜。

林揆指出，為避免市場失序現象，如非法囤積、走私菸品，或以舊稅菸品混充新稅菸品銷售賺取差價套利，請財政部及各地方政府加強查緝，妥善規範菸品識別機制。對於新制施行日後出廠或進口菸品，改換包裝或於包裝上刊印、黏貼識別標誌，應儘快落實，避免消費者辨識困難。

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(工商)